أول تعليق من هيئة حقوق الإنسان على واقعة الطفل المعنّف

تواصل – الرياض:

علقت هيئة حقوق الإنسان، على واقعة الطفل المعنّف الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة متابعتها للقضية.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في تغريدة بحسابها الرسمي على “تويتر”: رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل المعنّف، وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة مباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء”.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أكد أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلاً ويحرق بعض أجزاء جسده، ودعا من لديه أيّ معلومات تساعد على الوصول للمعنّف، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري عبر حسابه على موقع تويتر أو الاتصال على 1919.