«مكنون» تعلن عن اكتمال وقف القرآن بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” عن إتمامها وقف القرآن الكريم بمكة المكرمة، والذي يعود ريعه لكفالة معلمي القرآن الكريم بالجمعية.

وفي حديث له أعرب الشيخ سلطان بن ناصر العبد الجبار مدير إدارة الاستثمار بمكنون، عن سعادته الغامرة لهذا الإنجاز شاكرا الله تعالى على فضله وتيسيره وكرمه بأن أتمت مكنون وقفها المبارك.

وأضاف العبد الجبار: أن التخطيط الجيد والناجح للمشروع والجدولة الصحيحة للوفاء بالالتزامات المالية، كان له الأثر الكبير في إتمام المشروع في وقت قياسي وبشكل مريح لم يخلّف أي نتائج عكسية على عمل الجمعية وأدائها وخطتها المالية، وهذا توفيق من الله تعالى.

وبهذه المناسبة قال العبد الجبار: أتقدم إلى كل شركائنا الذين كان لهم دورا كبيرا في تسديد كامل قيمة الوقف بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لما قدموه ويقدمونه من دعم لجمعيتهم المباركة، وأنه بمثابة الحافز الكبير لاستمرار الجمعية في عملها وأداء رسالتها القرآنية، ونبشرهم أن جمعيتهم “مكنون” في صدد الإعلان قريبا عن وقفها الجديد في مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن وقف القرآن هو أكبر وقف قرآني بمكة المكرمة، يكفل “2000” معلم يعلّمون القرآن الكريم لأكثر من “30,000” طالب شهريا، ويقع داخل نطاق الحرم المكي.