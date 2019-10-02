منع بيع مياه الـ«330 مل» في المقاصف المدرسية.. ومراقبة الأسعار

تواصل- الرياض:

أكدت إدارات تعليم بمناطق المملكة على ضرورة متابعة المدارس لالتزام المقاصف المدرسية، ومنع رفع أسعار الوجبات على الطلاب والطالبات، وضرورة التأكد من مساواة أسعار المنتج لمثيله في الأسواق دون زيادة.

جاء ذلك في تعميم ورد فيه ضرورة تطبيق كل الاشتراطات الصحية، وعدم التجاوز فيها مهما كانت الأسباب والمبررات، وعدم السماح ببيع المياه المعبأة ذات الـ٣٣٠ مل، والاكتفاء بالعبوة ذات الـ٦٠٠ مل، ومنع بيع العصائر ذات الـ٢٠٠ مل نهائيًّا.

كما وجّهت الإدارات قادة مدارسها بأخذ التعهد على مشغلي المقاصف المدرسية وتواقيعهم، بضرورة الالتزام بأسعار المُباع ونوعيته، وأن كل من يخالف الأنظمة سيكون عُرضة لقوانين الجزاءات المنظمة لتشغيل المقاصف المدرسية.