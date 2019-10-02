الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

منع بيع مياه الـ«330 مل» في المقاصف المدرسية.. ومراقبة الأسعار

منع بيع مياه الـ«330 مل» في المقاصف المدرسية.. ومراقبة الأسعار
0

تواصل- الرياض:

أكدت إدارات تعليم بمناطق المملكة على ضرورة متابعة المدارس لالتزام المقاصف المدرسية، ومنع رفع أسعار الوجبات على الطلاب والطالبات، وضرورة التأكد من مساواة أسعار المنتج لمثيله في الأسواق دون زيادة.
جاء ذلك في تعميم ورد فيه ضرورة تطبيق كل الاشتراطات الصحية، وعدم التجاوز فيها مهما كانت الأسباب والمبررات، وعدم السماح ببيع المياه المعبأة ذات الـ٣٣٠ مل، والاكتفاء بالعبوة ذات الـ٦٠٠ مل، ومنع بيع العصائر ذات الـ٢٠٠ مل نهائيًّا.
كما وجّهت الإدارات قادة مدارسها بأخذ التعهد على مشغلي المقاصف المدرسية وتواقيعهم، بضرورة الالتزام بأسعار المُباع ونوعيته، وأن كل من يخالف الأنظمة سيكون عُرضة لقوانين الجزاءات المنظمة لتشغيل المقاصف المدرسية.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير من وزارة «التعليم» للمقاصف المدرسية.. غرامة وإجراءات إدارية في هذه الحالة

تحذير من وزارة «التعليم» للمقاصف المدرسية.. غرامة وإجراءات إدارية في هذه الحالة

أعلاها 4 ريالات.. إلزام المقاصف المدرسية بأسعار موحدة

أعلاها 4 ريالات.. إلزام المقاصف المدرسية بأسعار موحدة

«بلدي الرياض» يجمع جهات مختصة لتمكين الشباب والنساء من العمل بالمقاصف المدرسية

«بلدي الرياض» يجمع جهات مختصة لتمكين الشباب والنساء من العمل بالمقاصف المدرسية

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>