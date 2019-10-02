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«الأرصاد» تُنبّه من رياح وسحب رعدية وتدنٍ في الرؤية بعدة مناطق

«الأرصاد» تُنبّه من رياح وسحب رعدية وتدنٍ في الرؤية بعدة مناطق
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تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات من تقلبات جوية على عددٍ من المناطق اليوم الأربعاء، تمثل أغلبها في نشاط بالرياح وسحب رعدية.

وأوضحت الأرصاد أن التنبيهات تشمل منطقة الرياض محافظات “الدوادمي، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر”، وتبدأ الحالة من الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساء، وكذلك منطقة نجران، على محافظات “بدر الجنوب، حبونا، نجران، يدمة”، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى العاشرة مساءً.

وفي منطقة الجوف شملت التنبيهات بالحالة الجوية المذكورة محافظتي “سكاكا، وطبرجل”، حيث تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً، أما في منطقة الحدود الشمالية فيشمل تأثير الحالة والتقلبات الجوية المذكورة محافظات “العويقيلية، ورفحاء، وعرعر”، وتبدأ الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى 10 مساءً.

أما في منطقة القصيم فنبهت الأرصاد أن الحالة ستشمل محافظات “الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضربة، وعقلة، والصقور، وعنيزة، وعيون الجواء”، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى العاشرة مساءً.
وفي منطقتي مكة والمدينة المنورة حذرت التنبيهات من رياح نشطة وسحب رعدية تتسبب بنشاط في الرياح السطيحة ما يؤدي لتدني الرؤية، وتشمل الحالة في منطقة مكة محافظات “القنفذة، الليث جدة، رابغ”، الفترة 3 مساءً إلى 10 مساء، وفي المدينة المنورة تشمل محافظات “الحناكية، العلا، بدر، يبنبع”، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

 

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