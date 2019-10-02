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هل ستغرق الأرض في ظلام دامس جراء عاصفة شمسية؟.. توضيح من «فلكية جدة»

هل ستغرق الأرض في ظلام دامس جراء عاصفة شمسية؟.. توضيح من «فلكية جدة»
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تواصل – جدة:

نفى رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، ما يشاع عن تقديم علماء استنتاجا مخيبا للآمال يشير إلى أن الأرض ستغرق في ظلام دامس لمدة ستة أيام بسبب عاصفة شمسية هائلة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شائعة.

وأكد أبو زاهرة أن الشائعة تقول أن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة كل 250 عاماً، وستكون في ديسمبر من العام الجاري، ويمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، ويمكن أن تتسبب هذه الحـادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة، وأنه يجب على من يعانون من الحساسية الامتناع عن الجهد البدني المفرط.

وقال إن تلك المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، فالشمس تمر حالياً بأعمق نقطة في مرحلة الحد الأدنى لنشاطها وهي خاملة وظهور البقع الشمسية على سطحها شبة نادر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الادعاء بحدوث أيام من الظلام الدامس، حيث ظهرت إشاعات مماثلة في الأعوام 2012 و 2014 و 2015 و 2016 و2017 وإن اختلف سرد القصة.
وشدد أبو زاهرة على ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصدرها قبل القيام بنشرها وتناقلها وعدم الوقوع فريسة للأخبار المزيفة، ومثل هذه القصص للأسف الشديد تنتشر بسرعة وتجد من يروج لها بدون التأكد من صحتها بهدف تضليل الناس.
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