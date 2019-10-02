قريباً.. دفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عبر أنظمة المدفوعات الحكومية

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إتاحة خيار دفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عن طريق واحدة من وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية المعروفة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر: إن وزارة العمل شارفت على الانتهاء من هذا الأمر بعدما وصلت لمراحله الأخيرة، مبينة أنه جرى إلغاء تراخيص 17 مكتباً وأربع شركات استقدام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وذلك لعدة مخالفات منها اختلاف أسعار الاستقدام عن الموجود في موقع مساند.

وأضافت أن الوزارة تعتزم إطلاق خدمة “معروفة” في ثلاث دول جديدة خلال الفترة المقبلة، لتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة. حسب “الاقتصادية”