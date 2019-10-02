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«الجبير» ينفي إدعاء إيران بمحاولة المملكة للتواصل معها

«الجبير» ينفي إدعاء إيران بمحاولة المملكة للتواصل معها
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تواصل – الرياض:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن ادعاء النظام الإيراني بأن المملكة أرسلت له رسائل أمر غير دقيق.

وأوضح “الجبير” في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هناك دولاً شقيقة سعت للتهدئة مع إيران، وأن المملكة أبلغتها بأن موقفها يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة أوضحت للدول الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعِّد وينشر الفوضى.

وأضاف: “المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني؛ فاليمن شأن اليمنيين”. وتساءل “إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية؟”.

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