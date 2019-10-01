توقعات «الزعاق» للشتاء المقبل.. يتأخر عن موعده والبرودة الحقيقة منتصف ديسمبر

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قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الوسم من أهم المواسم الذي تتسم به أجواء المملكة والخليج على مستوى العالم.

وأضاف أنه في مرحلة الوسم “لا يوجد برد ولا حر ولا برق ولا رعد مخيف”، وسمي بهذا لأن مطره يسم الأرض بالنبات ومطره نافع للبر والبحر، وفيه ينبت اللؤلؤ المختفي في أحشاء البحار والفقع في البر.

وتابع “نعيش خلال هذه الأيام موسوم “وسوم الوسم”، ومؤشراته أن موسم الشتاء القادم سيتأخر دخوله عن موعده لمدة أسبوعين، فالبرودة الحقيقة لن تظهر إلا منتصف شهر ديسمبر أي بعد شهرين ونصف، وسيطول على غير عدته”.

وأوضح الزعاق، أن البردة ستكون طبيعية لا ينتابها شذوذ عن المعهود، أما من ناحية الأمطار فكفتها ما زالت تميل إلى التبشير لأن معطياتها لم تكتمل.

وختم الدكتور خالد الزعاق بقوله: إن “مدة الوسم حسابيا 52 يوما، وواقعيا قرابة التسعين يوما”.