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«جاكيت تراكر».. سترة تكنولوجية ترد على المكالمات وتدعم البلوتوث

«جاكيت تراكر».. سترة تكنولوجية ترد على المكالمات وتدعم البلوتوث
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تواصل – وكالات:

ظهرت خلال الآونة الأخيرة، سترة جينز جديدة، وإن كان مظهرها عاديا، إلا أن إمكاناتها أذهلت الجميع، حيث ساهمت شركة غوغل في إضفاء صبغة تقنية عليها، بحيث صارت تقدم، إلى جانب الدفء والمظهر الجميل، تقنيات رائعة، تفوق المفهوم المشابه الذي طرح في العام 2017.

وهذا الجاكيت أو السترة مليئة بتقنية “غوغل جاكارد”، حيث لا تزال التقنية الأساسية وراء السترة تعتمد على “علامة” أو “منصة” تدعم تقنية بلوتوث والتي يتم تثبيتها في الكفة اليسرى للسترة، والتي تعمل بمثابة لوحة اللمس حتى تتمكن من التحكم في ملفات الصوت وعدد قليل من التطبيقات الأخرى.

لكن المنصة نفسها أصبحت الآن أصغر بكثير من الإصدار السابق، بحيث لم يعد هناك إلا جزء قليل جدا لجعل الجزء “الذكي” من السترة يبدو مختلفا عن باقي أجزائها، بحسب ما ذكر موقع ماشابل الإخباري.

ومع ذلك، يمكن أن تشعر بالتأكيد أنه يوجد داخل طرف الكم أكثر مما تراه العين (العلامة أو المنصة ستطلق الاهتزازات لبعض أنواع الإشعارات)، لكنها لا تزال قابلة للغسل تماما.

ومثل سترة جاكارد الأخيرة، يتم التحكم في كل شيء عن طريق لوحة اللمس في طرف الكم الأيسر قرب الكف.

باستخدام تطبيق “جاكارد”، يمكنك تعيين التطبيقات التي ترغب في العمل بها مع كل إيماءة (هناك 4 إيماءات: التمرير السريع لأعلى، السحب لأسفل، النقر المزدوج، والغطاء).

وقامت “غوغل” أيضا بترقية بعض “قدرات” تطبيق جاكارد، حتى تتمكن من برمجة السترة للعمل مع المزيد من التطبيقات، فإلى جانب القدرة على التحكم في ملفات الصوت، والرد على المكالمات، يمكنك أيضا استخدام الإيماءات لالتقاط صورة شخصية لهاتفك أو تشغيل مساعد غوغل أو الحصول على نظرة عامة على يومك استنادا إلى التقويم وظروف حركة المرور الحالية.

هناك أيضا ميزة جديدة “دائما معا” يمكنها إرسال تنبيه إليك إذا انفصلت عن هاتفك أثناء ارتداء السترة.

وهذه السترة ثمرة تكاتفت شركتا غوغل وليفايس لصناعة الملابس، ضمن جهود إطلاق مجموعة من سترات الدينيم (الجينز) المليئة بالتكنولوجيا، أطلق عليها اسم “جاكيت تراكر”.

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