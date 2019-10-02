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بدء تطبيق لائحة الإفصاح عن «مسببات الحساسية» بالمنشآت الغذائية

بدء تطبيق لائحة الإفصاح عن «مسببات الحساسية» بالمنشآت الغذائية
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الثلاثاء، تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل.

وكانت الهيئة قد وجّهت تعميماً إلى المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات التي تقدمها، حيث منحت مهلة للمنشآت المعنية لتصحيح أوضاعها حتى تاريخ 30-9-2019.

ويشمل التعميم كلاً من، المطاعم، والمقاهي، ومحلات الآيسكريم، والمخابز والحلويات، والكافتيريا، والمخابز الموجودة داخل المتاجر، والمتنزهات الترفيهية.

وحددت الغذاء والدواء 3 متطلبات عامة للإفصاح تتضمن سهولة الوصول لبيانات المكونات المسببة للحساسية بقوائم الطعام بمكان واضح للمستهلك النهائي، وأن تكون باللغة العربية وإمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى، وتوضيح المكونات المسببة للحساسية على جميع قوائم الطعام المعروضة.

كما أطلقت الهيئة حملة تفتيشية على تلك المنشآت الغذائية، وذلك للتأكّد من تطبيق اللائحة بالتعاون مع أمانات مناطق المملكة، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي منشأة غير ملتزمة باللائحة.

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