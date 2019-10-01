«التعليم» تُطلق تطبيق «الروضة الافتراضية» للأطفال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

«التعليم» تُطلق تطبيق «الروضة الافتراضية» للأطفال

«التعليم» تُطلق تطبيق «الروضة الافتراضية» للأطفال
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، الروضة الافتراضية، التي توفر تعلم آمن ورصين للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات تحت إشراف ذويهم وبدعم منهم.

وأوضحت وزارة التعليم أن الروضة الافتراضية عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني متاح على نظامي (iOS وandroid) ليقدم حلول التعلم الإلكتروني عن بعد لمرحلة الطفولة المبكرة، من خلال محتويات تعليمية مبنية وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وتقدم الروضة الافتراضية مجموعة متنوعة من العناصر التعليمية كالفيديوهات التعليمية، والقصص، والأناشيد، والألعاب، والأنشطة التفاعلية الحسية والتقنية، وأيضاً تقدم مجموعة من الإرشادات والرسائل التوعوية وأدوات التقييم لولي الأمر التي تساعده على دعم تعلم الطفل من المنزل.

وتطرح الروضة الافتراضية محتواها التعليمي من خلال 11 وحدة تعليمية تتضمن كل وحدة سلسلة متنوعة من العناصر التعليمية التي يتجاوز عددها في الوحدة الواحدة أكثر من 50 عنصر تعليمي ويتم تدفق عرض الوحدات التعليمية في الروضة بعناصرها وفق مخطط زمني يُمكَن المتعلم والمربي من ممارسة كافة الأنشطة التعليمية.

ويستطيع الطفل من خلال الروضة الافتراضية استكشاف وبناء خبرات حسية وتفاعلية جديدة، من خلال ما توفره الروضة من أنشطة، حيث تتنوع الأنشطة إلى أنشطة تفاعلية حسية يمارسها الطفل مع الأهل والأصدقاء والبيئة المحيطة به باستخدام خامات بسيطة متوفرة في المنزل، ويتم تقييم ما تم تنفيذه في هذه الأنشطة من قبل المربي بواسطة أسئلة الملاحظة والتقييم التي وفرتها الروضة له مع كل عنصر ليسهل عليه تقييم تعلم طفله، ويقوم المربي بإدخال ملاحظاته وتقييمه في التطبيق لتظهر كتقرير لتقييم تعلم الطفل لكل وحدة تعليمية.

كما توفر الروضة الافتراضية الأنشطة التفاعلية التقنية التي تسهم في تعلم الطفل من خلال إنجازه لبعض المهام داخل التطبيق والتي تتفاوت مستويات صعوبتها بحسب الفئة العمرية ودرجة تقدم الطفل في الإنجاز، ويظهر حل هذه الأنشطة مباشرة في لوحة إحصاءات التطبيق لدى الإدارة العامة للطفولة المبكرة بالوزارة لقياس مستوى التحصيل التعليمي للأطفال والمدى الزمني للتعلم ومستوى تفاعلهم مع هذا النوع من المحتوى.

الصورة

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التعليم»: إصدار دليل لمواجهة التنمر ضد الطلاب بالمدارس

«التعليم»: إصدار دليل لمواجهة التنمر ضد الطلاب بالمدارس

إنجاز يتجدد.. المملكة الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم

إنجاز يتجدد.. المملكة الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم

«متحدثة التعليم» تكشف حقيقة التعميم المتداول بشأن «حصص النشاط»

«متحدثة التعليم» تكشف حقيقة التعميم المتداول بشأن «حصص النشاط»

شاهد.. كتب مدرسية جديدة ملقاة في حاوية نفايات

شاهد.. كتب مدرسية جديدة ملقاة في حاوية نفايات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>