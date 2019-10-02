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تراجع أعدد السياح السعوديين في تركيا بنسبة 28% خلال أغسطس

تراجع أعدد السياح السعوديين في تركيا بنسبة 28% خلال أغسطس
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تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن بيانات تفيد بتراجع عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس بنسبة 28.49 بالمائة، والإماراتيين بنسبة 15.99 بالمائة، والقطريين بنسبة 11.52 بالمائة، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 23.60 بالمائة، والإيرانيين بنسبة 45.05 وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركي، أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، شهدت تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71 بالمائة، والإماراتيين بنسبة 12.54 بالمائة، والإيرانيين بنسبة 8.64 بالمائة، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59 بالمائة، والقطريين بنسبة 12.16 بالمائة، والإسرائيليين بنسبة 26.24 بالمائة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واحتل المواطنون السعوديون المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح في تركيا، وتلاهم الإماراتيون.

وفيما يتعلق بعدد السياح السعوديين في شهر أغسطس، فقد كان في 2017 (150.531) سائحاً، وفي 2018 (140.010) سائحين، وفي 2019  (100.120) سائحاً، بنسبة تراجع بلغت 28.49.

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