الكشف عن مزايا العقد الإلزامي الجديد لاستقدام «العمالة المنزلية»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

الكشف عن مزايا العقد الإلزامي الجديد لاستقدام «العمالة المنزلية»

الكشف عن مزايا العقد الإلزامي الجديد لاستقدام «العمالة المنزلية»
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف برنامج “مساند” الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع يوليو الماضي عن مزايا العقد الإلكتروني الإلزامي عند استقدام العمالة المنزلية.

وأكد البرنامج أن العقد الإلكتروني يحفظ حقوق طالب الخدمة ومكتب الاستقدام، ويسهّل عملية استقبال العامل عند وصوله للمطار؛ حيث ستتولى هذه المهمة مكاتب الاستقدام.

وتشمل مزايا العقد الإلكتروني إمكانية إجراء عملية التعاقد كاملة عبر بوابة “مساند” وتسديد قيمة الاستقدام عبر البوابة، ما يمكن من مراقبة عمليات الدفع والتعاقد، كما يتيح العقد الإلكتروني أيضا خيارات متعددة لدفع راتب العامل، إضافة إلى إمكانية استرداد صاحب العمل لتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة، وإمكانية استرداد كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من التعاقد دون أي غرامة أو تبعات مالية.

ويوضّح العقد الإلكتروني كذلك الإجراءات الخاصة عند تأخر مزود الخدمة دون وجود مبرر لذلك، والخيارات الأخرى كخيار العاملة البديلة، والغرامات على مكاتب الاستقدام عند تجاوز التأخر لمدة العقد التي لا تتجاوز 90 يوماً على أقصى حدّ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اشتراطات جديدة تؤخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية

اشتراطات جديدة تؤخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية

«مساند» يوضح إجراءات وشروط استقدام «الخليجي» لعمالة منزلية إلى المملكة

«مساند» يوضح إجراءات وشروط استقدام «الخليجي» لعمالة منزلية إلى المملكة

شركة تعلن عن استقدام عاملات بشكل مخالف.. و«العمل» تتفاعل

شركة تعلن عن استقدام عاملات بشكل مخالف.. و«العمل» تتفاعل

مَن يتحمل «فاتورة الاستقدام» بعد مصالحة وزير العمل واللجان؟!

مَن يتحمل «فاتورة الاستقدام» بعد مصالحة وزير العمل واللجان؟!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>