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تقلبات جوية بـ«العاصمة المقدسة».. والدفاع المدني يحذر

تقلبات جوية بـ«العاصمة المقدسة».. والدفاع المدني يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية، لاحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأهاب المتحدث الرسمي لمدني العاصمة المقدسة، نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وتوخي الحيطة والحذر.

كما دعا متحدث مدني مكة إلى الانتباه أثناء قيادة السيارات في الطرقات وقت الأمطار، خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق.

ونصح الشريف الجميع بعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأشار متحدث الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إلى أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.

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