أمريكا تعلن استئناف «المفاوضات النووية» مع كوريا الشمالية

تواصل – واس:

أعلنت الولايات المتحدة أن المفاوضات مع كوريا الشمالية ستستأنف الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس “يمكنني أن أؤكد أن مسؤولي الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يخططون للقاء خلال الأسبوع المقبل.”

وأضافت “أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة” دون الكشف عن مكان عقد المحادثات، مشيرة إلى أن المسؤولين الكوريين الشماليين “جاهزون” للمشاركة في المباحثات.