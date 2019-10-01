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يهدد حياة المرضى والعاملين.. كيبل كهربائي «عشوائي» أمام مركز طبي بجدة (فيديو)

يهدد حياة المرضى والعاملين.. كيبل كهربائي «عشوائي» أمام مركز طبي بجدة (فيديو)
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#تواصل _ متابعات

أظهر مقطع فيديو متداول، وجود كيبل كهربائي موصل بطريقة عشوائية، تشكل خطراً على المراجعين والعاملين، أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة جدة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره طبيب يعمل بالمركز، الكيبل الكهربائي وقد تم توصيله بطريقة عشوائية، بعد أن تعرض المركز لانقطاع الكهرباء الأسبوع الماضي، حيث لجأت الشركة إلى سحب كيبل من عداد كهربائي بمقربة من المركز تخطى المدخل بما في ذلك المدخل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلق الطبيب على الكيبل بقوله: “انقطعت الكهرباء وتم إصلاحها بهذه الطريقة بتمديد كيبل بطريقة عشوائية وتُركت ولا مجيب، ونتساءل عن حجم الكوارث التي قد تحدث بسبب الإهمال”.

وناشد الطبيب والعاملون في المركز الجهات المعنية لإصلاح الكيبل وإزالة الخطر حتى لا يتسبب في حدوث كارثة لا تحمد عقباها.

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