رئيس «سار» يكشف أضرار محطة السليمانية بجدة جراء الحريق

تواصل – مكة:

قال الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بشار المالك، إن محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة لم تتأثر كثيرا بالحريق، مؤكدا أن الحادث أتى على السقف العلوي فقط، وهو ما تأثر بشكل كبير جداً.

وأوضح أن أضرار مكونات المحطة تتفاوت من متوسطة إلى أقل، وذلك بسبب أنظمة الحريق الموجودة في المحطة والتي عملت بشكل فعال حسب ما صُممت ونُفذت عليه.

وعن تناثر الأجهزة والأركان المحترقة بيَّن أن ما أصابه الحريق هو ما تساقط من سقف المحطة، أما داخل المحطة فالأضرار معقولة جداً، ولم تتأثر، وهذا ما صُممت عليه المحطة، وفقاً لـ”العربية”.

وأضاف قائلا: من لديه مستندات تفيد بأن هناك شبهة فساد بالحريق فليتقدم بها للجان التحقيق التي وجه بها الأمير خالد الفيصل وستعمل باستقلالية كاملة.