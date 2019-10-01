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«شاحن هاتف» يقتل فتاة أثناء نومها

«شاحن هاتف» يقتل فتاة أثناء نومها
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تواصل- وكالات:

كثيرا ما نسمع عن تحذيرات من الخبراء بعدم شحن الهاتف ليلا، أو تركه في الهاتف لساعات طويلة، حتى لا يتسبب ذلك في انفجار بطارية الهاتف ووقوع كوارث وحرائق.

إلا أن هذه التحذيرات تحولت إلى واقع أليم راح ضحيتها فتاة بسبب انفجار هاتفها أثناء نومها، بعد أن تركت الشاحن في الكهرباء طوال الليل.

وكانت الأذربيجانية ألوا أسيتكيزي (14 عاما) قد وضعت هاتفها على وسادتها، لتشحنه إلى أن غلبها النعاس، لتُفاجأ أسرتها في صباح اليوم التالي بالفتاة ميتة.

ولأن الهاتف الذكي بقي موصولا بـالشاحن لفترة طويلة، فقد ارتفعت درجة حرارته، مما أدى إلى انفجار البطارية، وإحداث إصابات خطيرة في رأسها.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هو بالفعل الهاتف، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الفتاة توفيت على الفور، فيما لم تكشف التقارير عن طراز الهاتف الذكي الذي أدى إلى وقوع المأساة المروعة.

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