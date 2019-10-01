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بعد اعتقال وضرب دبلوماسيين.. العراق يعلق عمل قنصليته في إيران

بعد اعتقال وضرب دبلوماسيين.. العراق يعلق عمل قنصليته في إيران
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء تعليق عمل قنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، بعد اعتقال الأمن الإيراني دبلوماسيين اثنين تابعين للقنصلية والاعتداء عليهما بالضرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين”.

وحسب تصريح نسب لوزير الخارجية العراقي، فإن الأخير اشترط الاعتذار الرسمي مقابل فتح القنصلية.

وفي وقت سابق، كشف بيان صادر عن القنصلية العراقية في مشهد، عن اعتقال السلطات الإيرانية دبلوماسيين عراقيين اثنين، واعتدائها عليهما بالضرب.

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