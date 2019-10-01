الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

تنفيذ حكم القتل في أردني هرَّب حبوب الإمفيتامين بالجوف

تنفيذ حكم القتل في أردني هرَّب حبوب الإمفيتامين بالجوف
0

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ محمد بن علي فواز الصبيحات -أردني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / محمد بن علي فواز الصبيحات اليوم الثلاثاء 02 / 02 / 1441هـ في منطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ،, والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنفيذ «القتل تعزيراً» في مُهرِّب هيروين باكستاني بمحافظة جدة

تنفيذ «القتل تعزيراً» في مُهرِّب هيروين باكستاني بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>