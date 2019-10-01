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«تعليم جدة» تكشف ملابسات وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله

«تعليم جدة» تكشف ملابسات وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للتعليم بجدة ملابسات واقعة وفاة طالب بمدرسة متوسطة خلال مشاجرة مع زميله اليوم الثلاثاء.

وقال مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور أحمد ردة المالكي: إن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع، نتج عنه سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى وتوفي في الطريق – رحمه الله – .

وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

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