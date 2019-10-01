هل تغطي وثيقة التأمين الصحي تكاليف علاج سرطان الثدي؟.. «الضمان الصحي» يرد

تواصل – الرياض:

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف علاج سرطان الثدي حتى مبلغ 500 ألف ريال، تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم.

وأوضح متحدث المجلس ياسر المعارك، في حديثه بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الموافق أكتوبر الجاري، أن شركات التأمين الصحي ملزمة بتغطية تكاليف علاج الأورام السرطانية، وكذلك علاج الأورام الحميدة.

وشدد على ضرورة إفصاح العاملين في القطاع الخاص وأسرهم عن حالتهم الصحية بما في ذلك الإصابة بأمراض مثل “الأورام الحميدة، والسرطان، وأمراض المناعة الذاتية والتصلب، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والتهاب الكبد الوبائي الفيروسي”، كون ذلك يفيد في تحديد قيمة القسط التأميني.