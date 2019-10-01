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الباحة.. إنقاذ مواطن بعد احتجازه لـ7 ساعات في منحدر جبلي

الباحة.. إنقاذ مواطن بعد احتجازه لـ7 ساعات في منحدر جبلي
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تواصل – واس:

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس، من إنقاذ مواطن ثلاثيني احتجز على بعد 3 كيلومترات انحداراً من أعلى عقبة الباحة باتجاه محافظة المخواة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الفرق تحركت بعد تلقي مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالباحة بلاغاً عن المحتجز، وبمشاركة فريق الإنقاذ السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع، حيث تم الوصول للمحتجز عبر منحدرات صعبة وتضاريس خطرة بمدة استغرقت 7 ساعات، وتقديم الإسعافات الأولية له ونقله لموقع آمن.

 

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