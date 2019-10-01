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الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين النهائية لشغل الوظائف الإدارية

الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين النهائية لشغل الوظائف الإدارية
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التي سبق التقديم عليها بتاريخ 17 / 12 / 1440هـ.

ودعت المديرية المرشحين لمراجعة المقر الرئيس للمديرية العامة للدفاع المدني بالرياض لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف، مبينة أنه في حال عدم مراجعة المرشح فإن ذلك يعد عدولا عن الرغبة في التوظيف.

والمرشحون هم: منيرة محمد مغيب الشهراني, محمد علي سليمان السلامة, صويلح فرحان جرمان العنزي, سلطان علي عبدالله الشهري, حامد حمدان حامد الحجيلي, محمد براهيم عبدالله الخضيري, عمرو محمد عبدالعزيز العمرو, صهيب إسحاق عمر خان نور ولي, أحمد صادق محمد نياز, أكرم أحمد أكرم خوجه, عبدإلاله صالح عبدربه سعيد, عبدالله عبدالعزيز عبدالله العتيبي, ثامر سليمان رهيدن الجهني.

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