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إليك 12 فائدة للقهوة.. تجعلك من عشاقها

إليك 12 فائدة للقهوة.. تجعلك من عشاقها
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تواصل – وكالات:

استعرض موقع “ويرور كوفي”، 12 فائدة للقهوة، تعزز من قيمتها وفائدتها وتدفع كارهيها إلى محبتها.

ويعتبر الكافيين من أكثر المواد المؤثرة والمفيدة لجسم الإنسان، ومن أشهر مكونات القهوة، ولكن القهوة ككل مشروب معقد يحتوي على العديد من المواد المختلفة، حتى أشارت بعض الدراسات إلى أن الكافيين في القهوة ليس هو المسؤول عن معظم فوائدها الصحية.

• الفوائد الصحية للقهوة

1- تعزيز الأداء البدني

فتناول كوب واحد من القهوة قبل التمرينات الرياضية بحوالي ساعة يحسن الأداء البدني بنسبة تتراوح بين 11 و12%؛ فالكافيين يزيد من مستويات الأدرينالين في الدم، وهو الذي يساعد على الاستعداد لممارسة التمارين.

2- فقدان الوزن

تحتوي القهوة على الماغنيسيوم والبوتاسيوم؛ مما يساعد الجسم البشري على إنتاج الأنسولين، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشغف بتناول الوجبات الخفيفة.

3- حرق الدهون

يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحطيم الدهون الزائدة في الجسم.

4- زيادة التركيز

يساعد تناول الكافيين بنسبة معتدلة في اليوم الواحد على التركيز وتحسين اليقظة العقلية.

5- تقليل خطر الموت المبكر

أظهرت بعض الدراسات أن خطر الوفاة المبكرة لمتعاطي القهوة أقل بنسبة 25% من أولئك الذين لا يشربون القهوة.

6- التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بنسبة 20%، وسرطان بطانة الرحم عند النساء بنسبة 25%، كما أن الكافيين قد يمنع أيضا تطوير سرطان الخلايا القاعدية، وهو أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا.

7- التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تناول القهوة بمعدل 2 إلى 4 أكواب في اليوم، يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

8- التقليل من خطر الإصابة بمرض باركنسون

أظهرت بعض الدراسات أن تناول القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 25%، كما أن هناك أدلة على أن القهوة تساعد على تنشيط الجزء المصاب في الدماغ بالشلل الرعاش.

9- حماية الجسم

تحتوي القهوة على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض والبكتيريا الضارة التي من الممكن أن تصيب جسم الإنسان.

10- التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين ويضعف من تحمل الجلوكوز، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

11- حماية العقل من الإصابة بالزهايمر والخرف

تقلل مستويات الكافيين المرتفعة في الدم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما أنه يقلل من خطر الخرف.

12- تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب 

يحفز الكافيين الجهاز العصبي المركزي ويزيد من إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، مما يساعد على تحسين المزاج.

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