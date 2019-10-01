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تحديثات جديدة بهواتف «آيفون» لمعالجة الثغرات

تحديثات جديدة بهواتف «آيفون» لمعالجة الثغرات
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أبل، أمس الاثنين، عن إصدارها تحديثاً جديداً لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS بهدف إصلاح عدد من الثغرات، ويقدم بعض التحسينات لهواتف آيفون، وذلك بعد نحو يومين على إطلاق تحديث آخر لإصلاح الثغرة التي تسمح للوحات المفاتيح الخارجية بالحصول على “وصول كامل” وتنقل البيانات عبر الإنترنت حتى دون إذن المستخدم.

ويأتي الإصدار 13.1.2 من نظام (آي أو إس) المشغّل لهواتف آيفون الذكية لإصلاح بعض المشكلات، مثل: إصلاح الثغرة التي تجعل شريط التقدم للنسخة الاحتياطية لخدمة (آيكلاود) iCloud يستمر في التقدم حتى بعد نجاح النسخة الاحتياطية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن الإصدار 13.1.2 الجديد يحل مشكلات مثل عدم عمل تطبيق الكاميرا، وعدم تشغيل ضوء الفلاش، والمشكلة التي قد تؤدي إلى فقدان بيانات معايرة الشاشة.. إضافة إلى المشكلة التي تؤدي إلى انقطاع الاتصال بتقنية البلوتوث على بعض المركبات.

يُشار إلى أن التحديث الجديد يأتي بعد يومين من إطلاق نظام (آي أو إس 13.1.1) الذي جاء هو الآخر بعد 3 أيام من إطلاق نظام (آي أو إس 13.1)، وذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق (آي أو إس 13)، ذلك أن التحديث الجديد يتضمن إصلاحاً لثغرات أمنية اكتُشفت في (آي أو إس 13).

يقدم (آي أو إس 13.1.2) جميع المزايا التي جاء بها (آي أو إس 13)، إضافة إلى إصلاحات للثغرات، كما أنه يأتي مع الإصدار 13.1.2 من نظامَي (آيباد أو إس) المخصص لحواسيب آيباد اللوحية.

يُشار إلى أن “أبل” كانت قد أطلقت نظام (آي أو إس 13) الخميس الماضي مع عديد من المزايا، أبرزها: (الوضع الداكن) Dark Mode، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائياً إلى موضوعات داكنة مستفيداً من الوضع الجديد.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آيفون، فهي وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، الذي يسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضاً بتحسينات على تطبيقات أبل، بما في ذلك: الخرائط، والصور، والتذكيرات، إذ أصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظية للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة (ستريت فيو) Street View من “جوجل”.. وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل القص.

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