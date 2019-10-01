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المقاومة الإیرانیة: الهجوم على «أرامكو» نُفذ بقرار من «خامنئي»

المقاومة الإیرانیة: الهجوم على «أرامكو» نُفذ بقرار من «خامنئي»
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تواصل – متابعات:

حددت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة مراحل اتخاذ القرار، والقيادات العسكرية والتواقيت الخاصة بإجراءات قوات الحرس الثوري بهدف تنفيذ الهجوم الصاروخي ضد المنشآت النفطية بالمملكة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي‌ عُقد في نادي الصحافة الوطني بواشنطن یوم أمس (الاثنين)، حيث قالت المقاومة إنه استناداً إلى المعلومات التي‌ حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل النظام أن الخطة العامة للعملية ضد المنشآت النفطية السعودية نوقشت يوم السبت 31 أغسطس 2019 في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي للنظام بحضور روحاني وظريف.

كما أن المقاومة الإيرانية كشفت تفصيلياً أن «خامنئي» أبلغ اللواء رشيد والعميد حاجي زاده شخصياً بتنفيذ العملية.

وكشفت المقاومة الإيرانية أنه تم استخدام صاروخ كروز المسمى بـ «يا علي» والذي يصنع من قبل مجمع تصنيع كروز المسمى «ثامن الأئمة» التابع لمنظمة صناعة الجو والفضاء لوزارة الدفاع في بارتشین جنوب شرق طهران – وفقاً لـ”عكاظ”-.

و‌أشار المؤتمر إلی تأکید السیدة مریم رجوي‌ ر‌ئیسة الجمهوریة المنتخبة من قبل المقاومة الإیرانیة، أن “الهجوم على منشآت نفطیة في بلد مجاور هو خطوة كبيرة ومرحلة جديدة من الاعتداءات التي دأبت عليها الدكتاتورية الدينیة الحاکمة في إيران، مشيرة إلى أن ممارسة القوة والحسم هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الملالي”.

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