بالصور.. هكذا ظهر رجال الدفاع المدني بعد إخماد حريق محطة قطار الحرمين

تواصل – جدة:

وثقت مجموعة مشاهد تظهر رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، بعد أن نجحوا في السيطرة على الحريق الذي نشب في محطة قطار الحرمين، في عملية امتدت لساعات طويلة.

وأوضحت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد رجال الدفاع المدني وهو يصلي، فيما ظهر آخر وهو ممدد على الأرض ويبدو عليه الإنهاك، وظهر ثالث وهو يغسل وجهه بالماء.

وكانت فرق الدفاع المدني قد نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين في جدة دون تسجيل أي إصابات، فيما تم تعليق رحلات القطار، ووجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالتحقيق في أسباب الحريق للرفع بها لخادم الحرمين الشريفين.