الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

قرار عاجل من «الشورى» بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات

قرار عاجل من «الشورى» بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات

أظافرك تكشف عن إصابتك بأمراض خطيرة.. كيف ذلك؟

أظافرك تكشف عن إصابتك بأمراض خطيرة.. كيف ذلك؟
0

تواصل – وكالات:

أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا أن التغيرات الطارئة على شكل ولون أظافر أصابع اليد والقدم، قد تكون مؤشر صحي خطير، إذ قد تنذر بأمراض خطيرة تصل إلى السرطان.

وذكر المركز الألماني أن تغير لون الأظافر إلى الأصفر أو البني أو الرمادي، قد يرجع إلى الإصابة بفطريات الأظافر أو الصدفية، وقد يشير اللون الرمادي أيضاً إلى نقص الحديد، أو الزنك، والفيتامينات، أما اللون الأسود للأظافر فينذر بسرطان الجلد. وقد يرجع تقوس الأظافر أو زيادة سمكها إلى أمراض القلب، أوالرئة، أوالكبد.

وأضاف أن ترقُّق الأظافر وتقصفها قد يشير إلى مشاكل في الغدة الدرقية أو إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم، والحديد، وفيتامين A وB وفيتامين B7 المعروف باسم البيوتين.

وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه التغييرات لتحديد سبب هذه الأعراض والعلاج في الوقت المناسب.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خلال أسبوع فقط.. دواء جديد لعلاج سرطان البروستاتا

خلال أسبوع فقط.. دواء جديد لعلاج سرطان البروستاتا

تحذير.. دواء لعلاج الحموضة قد يسبب السرطان

تحذير.. دواء لعلاج الحموضة قد يسبب السرطان

3 عادات يومية «سهلة» تقي من «السرطان».. تعرف عليها

3 عادات يومية «سهلة» تقي من «السرطان».. تعرف عليها

التقرير الطبي للطفلة «زينب»: الورم السرطاني لا يستجيب للعلاج.. هذا هو الحل الوحيد

التقرير الطبي للطفلة «زينب»: الورم السرطاني لا يستجيب للعلاج.. هذا هو الحل الوحيد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>