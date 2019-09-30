أظافرك تكشف عن إصابتك بأمراض خطيرة.. كيف ذلك؟

تواصل – وكالات:

أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا أن التغيرات الطارئة على شكل ولون أظافر أصابع اليد والقدم، قد تكون مؤشر صحي خطير، إذ قد تنذر بأمراض خطيرة تصل إلى السرطان.

وذكر المركز الألماني أن تغير لون الأظافر إلى الأصفر أو البني أو الرمادي، قد يرجع إلى الإصابة بفطريات الأظافر أو الصدفية، وقد يشير اللون الرمادي أيضاً إلى نقص الحديد، أو الزنك، والفيتامينات، أما اللون الأسود للأظافر فينذر بسرطان الجلد. وقد يرجع تقوس الأظافر أو زيادة سمكها إلى أمراض القلب، أوالرئة، أوالكبد.

وأضاف أن ترقُّق الأظافر وتقصفها قد يشير إلى مشاكل في الغدة الدرقية أو إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم، والحديد، وفيتامين A وB وفيتامين B7 المعروف باسم البيوتين.

وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه التغييرات لتحديد سبب هذه الأعراض والعلاج في الوقت المناسب.