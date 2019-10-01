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أبها.. جراحة معقدة تُنهي معاناة طفل مع «إعاقة مزمنة»

أبها.. جراحة معقدة تُنهي معاناة طفل مع «إعاقة مزمنة»
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال عملية جراحية لتعديل وتقويم تشوه شديد جدا في الأطراف السفلية لأحد الأطفال، وقد تكللت بالنجاح.

وأُجريت الجراحة بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال وانحرافات الأطراف بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، الدكتور فهد الحزيمي.

وأشارت صحة صحة عسير إلى أن تلك التشوهات التي كان يعانيها الطفل كانت قد تسببت له بإعاقة مزمنة، وعدم القدرة على المشي.

وأضافت أن العملية تمت بنجاح – بفضل الله – عن طريق تركيب جهاز حلقي في عظمة الساق، وتعديل التشوه تدريجيًّا عن طريق المريض نفسه، فيما لا يزال الطفل تحت المتابعة الطبية في العيادات وفي قسم العلاج الطبيعي، وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن التعاقدات التي قامت بها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير أسهمت في استثمار الكفاءات الطبية المميزة، وتقليص قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والعيادات.

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