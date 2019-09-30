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في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»
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تواصل – فريق التحرير:

قال صلاح خاشقجي نجل الصحفي جمال خاشقجي إنه يثق ثقة مطلقة في قضاء المملكة لتحقيق العدالة كاملة بمرتكبي جريمة قـتل والده.

وأضاف صلاح خاشقجي في بيان تزامناً مع الذكرى السنوية لمقتل والده: “عام مضى على رحيل والدي الغالي سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي”.

وتابع: “لم يقبل والدي في حياته إي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله”.

وختم صلاح خاشقجي بقوله: “أكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم للوطن وقيادته”.

 

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