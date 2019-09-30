مشاركو «مكنون» يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة هيئة الرياضة للقرآن والحديث

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أحرزت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” مراكز متقدمة عبر مشاركيها في مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف المركزية للشباب لعام 1441هـ، والمقامة في المدينة المنورة التي استمرت لخمسة أيام.

حيث أحرز المشارك زياد بن عبد الله النشوان من حلقات مجمع مانع الجهني بمركز الشمال المركز الثالث في الفرع الأول، والمشارك عبد العزيز بن يوسف السيف من حلقات جامع الأميرة سارة بمركز الجنوب المركز الثاني في الفرع الثاني.

وقد تأهل المشاركان النشوان والسيف عن مكتب هيئة الرياضة بالرياض في التصفيات التي استضافتها جمعية تحفيظ القرآن بالرياض في شهر ذي القعدة من العام الماضي، واستمرت لثلاثة أيام متتالية، تأهل فيها 3 طلاب في ثلاثة فروع للتصفيات النهائية.

وبهذه المناسبة هنَّأت “جمعية مكنون” الطالبين وأولياء أمورهما وكافة منسوبي مكنون بهذا الإنجاز المبارك، كما هنأت صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومكتب هيئة الرياضة بالرياض بنجاح المسابقة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والشراكة الهادفة والناجحة مع مكتب هيئة الرياضة بالرياض.