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عقوبة صارمة لصاحب مؤسسة تجارية عرضت لحوماً فاسدة بحائل

عقوبة صارمة لصاحب مؤسسة تجارية عرضت لحوماً فاسدة بحائل
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، صاحب مؤسسة تجارية تختص بتجارة اللحوم والمأكولات البحرية ومواد غذائية أخرى بمدينة حائل، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وضبط 1405 قطع و50 كيلو جراماً من المجمدات المتنوعة (دجاج، أسماك، برجر) معروضة للبيع على الرغم من ظهور علامات الفساد والتلف على تلك المنتجات نتيجة سوء التخزين والتبريد، حيث تمت مصادرتها وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بإدانة صاحب المؤسسة مع فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت التجارة عموم المستهلكين بالإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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