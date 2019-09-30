الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

قرار عاجل من «الشورى» بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات

قرار عاجل من «الشورى» بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات

بالفيديو.. اللحظات الأولى للهجوم على معملي «أرامكو»

بالفيديو.. اللحظات الأولى للهجوم على معملي «أرامكو»

«الزكاة والدخل» تعلن فتح باب التسجيل في مؤتمر «الزكاة والضريبة»

«الزكاة والدخل» تعلن فتح باب التسجيل في مؤتمر «الزكاة والضريبة»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بدء استقبال طلبات التسجيل في مؤتمر الزكاة والضريبة الذي سيقام في مدينة الرياض بفندق الريتزكارلتون يومي 13 – 14 نوفمبر المقبل.

ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور المؤتمر من خلالالموقع الإلكترونيالخاص بالمؤتمر، حيث سيصلهم رمز تعريفي يمكنهم من طباعة بطاقات الدخول فور وصولهم إلى مقر المؤتمر .

ويستهدف المؤتمر جميع العاملين في القطاع المالي والمسؤولين عن الإدارات المالية في القطاعين العام والخاص من خلال 12 جلسة على مدى يومين يتحدث فيها 60 متحدثًا من مختلف دول العالم .

ويشارك في المؤتمر عبر المعرض المصاحب 20 جهة من القطاعين العام والخاص لاستعراض تجاربهم في القطاع المالي وما يتعلق بالزكاة والضريبة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يقام للمرة الأولى، وتعتزم الهيئة إقامته بشكل سنوي لمواكبة الجديد في ما يخص الزكاة والضريبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل» تدعو «منشآت الـ40 مليون ريال» لتقديم إقراراتها الضريبية

«الزكاة والدخل» تدعو «منشآت الـ40 مليون ريال» لتقديم إقراراتها الضريبية

«الزكاة»: نماذج فواتير ضريبة القيمة المضافة يجب أن تتضمن هذه المعلومات

«الزكاة»: نماذج فواتير ضريبة القيمة المضافة يجب أن تتضمن هذه المعلومات

ضبط 22 مخالفة ضريبية في قطاع الأثاث والمفروشات (صور)

ضبط 22 مخالفة ضريبية في قطاع الأثاث والمفروشات (صور)

خلال ساعات.. المملكة تمنع استيراد بعض أنواع السجائر

خلال ساعات.. المملكة تمنع استيراد بعض أنواع السجائر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>