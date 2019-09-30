ماذا قال «متحدث التحالف» بعد ادعاءات الحوثيين بشأن «كتاف»؟

تواصل – الرياض:

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الادعاءات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشأن “كتاف” التابعة لمنطقة صعدة اليمنية غير صحيحة ولا تمتّ للحقيقة بصلة.

وأوضح المالكي أن بعض القنوات العالمية جعلت إعلام الميليشيات مصدراً لها؛ كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه، مستشهداً بادعاءات ميليشيا الحوثي بشأن “كتاف” وأنها غير صحيحة، مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وشدد على أن التحالف ليس لديه ما يُخفيه، وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية، موضحًا أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019م بلغ 421 معدة وسلاحا، إلى جانب مقتل 881 شخصا من تلك الميليشيات الحوثية.

وتقع مديرية كتاف شرق صعدة وتعد إحدى أكبر مديريات المحافظة الحدودية قبالة منطقة نجران السعودية.

وادعى الحوثيون سقوط العديد من المقاتلين ضدهم في منطقة كتاف ما بين قتلى وأسرى في أيديهم، وهو ما أكد متحدث التحالف عدم صحته على الإطلاق.