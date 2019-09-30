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اتفاقيتان لبناء 4867 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بـ 6 مناطق (صور)

اتفاقيتان لبناء 4867 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بـ 6 مناطق (صور)
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تواصل – الرياض:

وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقيتين لبناء 4867 وحدة سكنية في 15 مدينة ومحافظة موزعة على 6 مناطق حول المملكة.

وذكر البرنامج في بيانٍ صحفي أن الاتفاقيتان وُقعتا مع شركتي “ساينو هايدرو كوربوريشن”، و”سي إم إي سي السعودية للمقاولات”، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وبحضور السفير الصيني لدى المملكة.

والمناطق الست التي ستغطيها الاتفاقيتان، هي مكة المكرمة وعسير والحدود الشمالية وجازان والجوف والباحة، حيث إنه من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الليث، بيشة، النماص، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، المجاردة، محايل عسير، طريف، بلجرشي، الحجرة، بيش، الدرب، العيدابي، دومة الجندل، طبرجل.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن.

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