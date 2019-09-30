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92 آلية من عدة جهات تشارك في إطفاء حريق «قطار الحرمين» بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

شاركت العديد من الجهات في عمليات إخماد الحريق الذي نشب بمحطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة.

واستعان الدفاع المدني في عمليات إخماد حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة بثلاث فرق إطفاء من شركة “أرامكو”، وست صهاريج مياه، وفرقتي إطفاء من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

كما شاركت فرقتي إطفاء أخريين من القاعدة الجوية، و45 صهريج مياه مدنياً، بالإضافة إلى 26 فرقة إطفاء من الدفاع المدني وثماني سيارات سلالم.

ولا تزال آليات الدفاع المدني في الموقع على الرغم من إعلان الدفاع المدني السيطرة على الحريق في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين.

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