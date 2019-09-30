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«الشورى» يطالب باستحداث بدائل للغرامات المرورية ومواجهة انقطاع «الكهرباء»
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تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الإثنين، وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية، كما طالب المجلس الوزارة بالتوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص.

من جهة أخرى، دعا المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف المناطق ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين، بالإضافة لقيام الشركة بتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها.

في سياق آخر، تقدمت العضوة لينة آل معينا بتوصية طالبت فيها وزارة الداخلية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية وتطويرها بما يُمكِّن أبناء المواطنات المتزوجات بغير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة بدون رسوم وإجراءات مطولة، لكن لم تنَل التوصية عدداً كافياً من الأصوات.

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس اللواء علي التميمي، إنه يتم حالياً دراسة تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية بما يكفل سرعة وسهولة الإجراءات لمن تنطبق عليهم الشروط، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب.

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