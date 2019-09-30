«التحالف»: مقتل 1500 حوثي وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية

تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم، بعض عمليات التحالف لاستهداف عناصر المليشيا الحوثية وخطوط الإمداد، ونقل الأسلحة وتحديداً في محور كتاف.

وأعلن متحدث التحالف عن مقتل 1500 مِن عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية لنقل الأسلحة والإمدادات.

وحذر “المالكي” من أن المليشيا الحوثية تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية، وقال: التحالف يعمل على تحييد قدرة المليشيا من الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة.

وأضاف: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق الصواريخ البالستية، ونؤكد عدم التزامها باتفاق استكهولم، ونشدد على أن المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ستستمر.