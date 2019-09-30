إطلاق اسم «عبدالعزيز الفغم» على شارع رئيسي في البكيرية

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت بلدية محافظة البكيرية اسم اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، على الشارع المتفرع من طريق الملك عبدالعزيز غرب إدارة الدفاع المدني ومركز الملك عبدالله الحضاري وشرق مول البكيرية والمجلس البلدي؛ نظير ما قدمه للوطن وقيادته.

يذكر أن شرطة مكة المكرمة، كشفت بالأمس عن تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان رسمي إنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي، عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى، ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى وفاته، رحمه الله.