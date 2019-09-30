إيقاف رحلات «قطار الحرمين» حتى إشعار آخر.. السقف مازال يتهاوى 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع إيقاف الرحلات حتى إشعار آخر، وذلك ‏عقب الحريق الذي اندلع في محطة القطار بمحافظة جدة أمس (الأحد).

ووصف أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل حريق محطة قطار الحرمين الشريفين بجدة بالأمر الكبير، مؤكداً أنه لم يتم حصر أضرار الحريق إلى الآن، خاصة وأن السقف مازال يتهاوى.‏

وأوضح الفيصل في تصريحات إعلامية، أن الطابق الأرضي والأول في حالة جيدة، بينما ‏الطابق الثاني والسقف هم الأكثر تضررًا من الحريق، مشددًا على أنه لا يستطيع أن يوقف ‏شخصاً معيناً دون سبب واضح. ‏

وكان الأمير خالد الفيصل،‎ ‎ونائبه بدر بن سلطان،‎ ‎ومحافظ جدة، مشعل بن ماجد، تفقدوا اليوم ‏الآثار الناجمة عن حريق محطة قطار الحرمين‎.‎