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تحذير مهم من «أبل» لمستخدمي أجهزة «آيفون» الجديدة

تحذير مهم من «أبل» لمستخدمي أجهزة «آيفون» الجديدة
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تواصل – وكالات:

وجهت شركة «آبل» الأمريكية تحذيرا لمستخدمي هواتفها الجديدة «آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس»، من خطورة إصلاح أو استبدال الشاشة التالفة إذا لم يستعينوا بفني معتمد من «آبل»، لأن هذا قد يكون له آثار خطيرة، حيث أوضحت في وثيقة الدعم الجديدة التي أصدرتها، تحذيرات بهذا الشأن تحت عنوان: «بشأن شاشات آيفون الأصلية»، وفقا لموقع «سبوتنيك».

ورغم أن هذا التحذير سيؤثر على الملايين من مستخدمي هواتف «آيفون» الذكية، إلا أن شركة «آبل» شرحت في وثيقتها أن شاشة هاتفها «آيفون» مصممة لكي تتوافق مع نظام تشغيل «آي أو إس» وتحديثاته المستمرة، من أجل تقديم أفضل أداء وجودة، وحذرت من أن تركيب شاشة غير أصلية، قد ينجم عنه حدوث مشكلات في التوافق أو الأداء. بما في ذلك في اللون والسطوع واستنزاف البطارية.

وبناء على هذا التحذير، ففي حالة اكتشاف شركة «آبل» استخدام أحد عملائها لإصلاح تابع لجهة خارجية وغير رسمية، ستظهر رسالة تحذير جديدة أمامه على الشاشة تقول: رسالة عرض مهمة «غير قادر على التحقق من أن شاشة «آبل» أصلية». كما أنه سيتم تثبيت رسالة تحذير على شاشة قفل الهاتف بعد أول 4 أيام من الإصلاح غير الرسمي.

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