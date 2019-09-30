الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

قرار عاجل من «الشورى» بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات

قرار عاجل من «الشورى» بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات

بالفيديو.. اللحظات الأولى للهجوم على معملي «أرامكو»

بالفيديو.. اللحظات الأولى للهجوم على معملي «أرامكو»

«النقد»: 5 مليارات ريال لتمويل 12 ألف قرض عقاري خلال أغسطس

«النقد»: 5 مليارات ريال لتمويل 12 ألف قرض عقاري خلال أغسطس
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد استمرار نمو القروض العقارية السكنية الجديدة المُقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل خلال العام الجاري، مسجلةً نحو 12.306 عقد خلال شهر أغسطس 2019 بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 317% في عدد القروض و218% في حجم التمويل على أساس سنوي.

وأضافت المؤسسة في نشرتها الإحصائية، أن عدد القروض المقدمة خلال 2019 ارتفع لنحو 96.787 عقداً تمويلياً بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نمواً يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال، أي قرابة 80%، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 668 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 374 مليون ريال.

ولفت التقرير إلى إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في أغسطس 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

بشرى سارة لمستفيدي «التمويل العقاري» بشأن العقود

بشرى سارة لمستفيدي «التمويل العقاري» بشأن العقود

رسمياً.. «ساما» تعلن عن خدمتين جديدتين لعملاء البنوك

رسمياً.. «ساما» تعلن عن خدمتين جديدتين لعملاء البنوك

القروض العقارية الجديدة للأفراد تقفز 429%.. التفاصيل بالأرقام

القروض العقارية الجديدة للأفراد تقفز 429%.. التفاصيل بالأرقام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>