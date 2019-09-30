«النقد»: 5 مليارات ريال لتمويل 12 ألف قرض عقاري خلال أغسطس

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أعلنت مؤسسة النقد استمرار نمو القروض العقارية السكنية الجديدة المُقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل خلال العام الجاري، مسجلةً نحو 12.306 عقد خلال شهر أغسطس 2019 بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 317% في عدد القروض و218% في حجم التمويل على أساس سنوي.

وأضافت المؤسسة في نشرتها الإحصائية، أن عدد القروض المقدمة خلال 2019 ارتفع لنحو 96.787 عقداً تمويلياً بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نمواً يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال، أي قرابة 80%، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 668 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 374 مليون ريال.

ولفت التقرير إلى إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في أغسطس 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.