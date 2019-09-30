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أمير مكة: التحقيق في حريق قطار الحرمين والرفع بالنتائج للمقام السامي (فيديو)

أمير مكة: التحقيق في حريق قطار الحرمين والرفع بالنتائج للمقام السامي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، صدور أوامر بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين بجدة.

وقال الأمير خالد الفيصل، إن كلاً من وزارة النقل والداخلية ستحقق، إضافة إلى إمارة مكة، وأضاف أنه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي؛ للاطلاع عليها والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين.

وفي معرض الرد على سؤال عن إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق قال: لا أستطيع أن أوقِف أي أحد دون سبب معين وواضح، مضيفاً أن الموضوع كبير وليس بالسهل، وهناك أمور لا بد من التحقق كيف حدثت؟ ولماذا حدثت؟.

وأشار الفيصل إلى أنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليم، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

 

 

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