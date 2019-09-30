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خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع
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تواصل – واس:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله.
جاء ذلك خلال استقباله لأسرة وذوي الفقيد اليوم يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
وقد عبر سمو ولي العهد، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا سموه أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.
فيما أعرب والد وذوو وإخوان وإبنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه سمو ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد رحمه الله.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

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