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بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – .
وأثنى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – وتفانيه في خدمة وطنه.
فيما عبر والد وأخوان وإبنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مواساته لهم في الفقيد – رحمه الله -.

 

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