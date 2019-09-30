حبس مُسن سبعيني وابنته.. استدانت الابنة 800 ألف ريال وكفلها والدها

تواصل – جدة:

تعرض مُسن يبلغ من العمر 75 عاماً، للسجن لعدم الإيفاء بكفالته لابنته الأربعينية، بسبب تحريره شيكات مقابل ديون تزيد على 800 ألف ريال.

وذكرت مصادر، أن سجنه يأتي بسبب التعثر، فبينما الأب موقوف الآن فإن الابنة تقبع في سجون جدة منذ خمس سنوات، على أمل حسم طلب لإثبات إعسارها ووالدها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكشفت مصادر عن تفاصيل عدد من القضايا المالية، التي تسببت في إيداع أقارب من الدرجة الأولى السجون، بعد عجزهم عن الإيفاء بما تعهدوا به أمام المحاكم.

وأوضحت المصادر أن القضايا أغلبها كفالات غرم وأداء، وتسببت في تضرر كثير من الأسر بسبب حبس من يعول الأسرة؛ الأمر الذي يوقع الأبناء في دائرة التشرد والخطر.

فيما تواجه معلمة السجن، حال عجزها عن الإيفاء بسداد مديونية زوجها التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، حيث لفتت المصادر إلى أن القضية تعود إلى حكم أصدرته محكمة التنفيذ بحبس المواطن لعدم السداد، فتقدمت الزوجة بطلب لإطلاق سراحه مقابل كفالته “كفالة غرم وأداء”.

وبينت المصادر أن المعلمة أقرَّت أمام المحكمة بأن راتبها يصل إلى 15 ألف ريال، وقدمت كشف حساب بنكي موثقا من أحد البنوك، وبالفعل منحت المحكمة المعلمة حق الكفالة على أن يطلق سراح الزوج ويمنح مهلة 3 أشهر لسداد المديونية، وفي حال عدم التنفيذ يتم حبس المدين والكفيلة.