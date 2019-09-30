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بدائل لغرامات المخالفات المرورية.. طلب من «الشورى» إلى «الداخلية»

بدائل لغرامات المخالفات المرورية.. طلب من «الشورى» إلى «الداخلية»
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تواصل – الرياض:

طلب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم، وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية على المخالفات المرورية.

كما طالب المجلس وزارة الداخلية بالإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية وسرعة تطوير آليات حوكمة مبادرة “فرجت” مع أبشر، بتوفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي الشورى د. حنان الأحمدي و د. نورة المري.

وفي السياق ذاته، طالب “الشورى” وزارة الداخلية بتكثيف جهودها للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة، حفاظاً على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه.

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