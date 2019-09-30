الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

خلال استقباله لأسرة الفقيد.. ولي العهد: وفاة اللواء «الفغم» مؤلمة على الجميع

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة اللواء عبد العزيز الفغم

قرار عاجل من «الشورى» بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات

قرار عاجل من «الشورى» بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات

بالفيديو.. اللحظات الأولى للهجوم على معملي «أرامكو»

بالفيديو.. اللحظات الأولى للهجوم على معملي «أرامكو»

هل الفحم يبيض الأسنان؟.. دراسة حديثة تحسم الجدل

هل الفحم يبيض الأسنان؟.. دراسة حديثة تحسم الجدل
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن الفحم له تأثير جيد على تفتيح لون الأسنان، وذكر خبراء أن مادة الفحم، التي يدور الحديث عنها لتبييض الأسنان ليست الفحم المستخدم للشوي؛ بل مادة أخرى تُعرف بفحم تبييض الأسنان؛ كونها تتكوّن من مسحوق أسود ناعم ومطحون، يُصنع من قشور جوز الهند أو حفر الزيتون أو الفحم أو نشارة الخشب ومواد أخرى.

فالفحم المستخدم في تبييض الأسنان لديه شحنة كهربائية سلبية، والتي تجذب الجزيئات المشحونة إيجابياً، مثل الموجودة في السموم والغازات، بالتالي تقوم بامتصاصها والتخلص منها، بحسب موقع “ويب طب”.

كما أن الخصائص الكيميائية للفحم تعزّز من كونه مبيضاً طبيعياً للأسنان، إذ يقوم بالتخلص من السموم والحصول على ابتسامة أنيقة.

تحذير من الفحم

من جانبها، لم توافق الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، على أيّ منتجات الفحم لتبييض الأسنان، في حين أن إدارة الأغذية والعقاقير قررت الاعتماد على الفحم المنشط لكثير من الاستخدامات الصحية.

كما يحذّر بعض الخبراء من أن الفحم قد يلحق الضرر بطبقة المينا، لذا عليك تجنب استخدامه بكثرة على أسنانك، فربما يكون الفحم شديد القسوة على الأسنان، وأن يدفع بياض الأسنان إلى اللون الأصفر أكثر من ذي قبل، لذلك من المهم العثور على معجون أسنان جيد للفحم لا يكون شديد الكشط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

باحثون يبتكرون طريقة طبية آمنة لتبييض الأسنان في 4 ساعات

باحثون يبتكرون طريقة طبية آمنة لتبييض الأسنان في 4 ساعات

5 طُرق طبيعية آمنة وفعالة لإزالة اصفرار الأسنان

5 طُرق طبيعية آمنة وفعالة لإزالة اصفرار الأسنان

بعد حادث القصيم.. مطالبات بمنع التدفئة بالفحم والحطب

بعد حادث القصيم.. مطالبات بمنع التدفئة بالفحم والحطب

وكالة الطاقة الذرية: السعودية تتصدر العالم في إنتاج الكهرباء من النفط

وكالة الطاقة الذرية: السعودية تتصدر العالم في إنتاج الكهرباء من النفط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>