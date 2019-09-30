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توفي وترك طفلاً هل يستمر الدعم؟.. توضيح من «حساب المواطن»

توفي وترك طفلاً هل يستمر الدعم؟.. توضيح من «حساب المواطن»
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تواصل – فريق التحرير:

رد حساب المواطن، على استفسار من مواطن تساءل فيه عن الإجراء المُتخذ في حال توفي شخص ولديه طفل بعمر ثمانية أعوام، وهل سينقطع الدعم أم سيستمر باسم الطفل؟.
وأوضح حساب خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن، أنه في حالة وفاة المستفيد فيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، مع إمكانية حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول، بيانات المستفيد) والضغط على حذف الحساب، وبإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية “أرملة” وإضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم)، وفي حال كانت الأم مطلقة يمكنها التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).
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